Дитина втратила обох батьків: в моторошній ДТП загинуло подружжя з Тернополя, їхній 5-річний син в реанімації

Дитина втратила обох батьків: в моторошній ДТП загинуло подружжя з Тернополя, їхній 5-річний син в реанімації

Водію загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поблизу с. Шибалин Бережанської ТГ Тернопільської області 8 листопада о 19:30 в ДТП загинуло подружжя з Тернополя. Їхній 5-річний син у тяжкому стані перебуває в реанімації.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними поліції, ДТП сталась через те, що нетверезий 43-річний водій автомобіля Skoda Yeti виїхав на зустрічну та врізався у Daewoo Lanos, у якому їхали чоловік, дружина та їхній 5-річний син. Подружжя тернополян загинуло на місці аварії. Їхнього 5-річного сина службовим авто доправили до лікарні патрульні, які першими приїхали на місце ДТП. Від удару хлопчика відкинуло на панель біля лобового скла. Дитина в реанімації у тяжкому стані.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

У водія в крові виявили 1,3 проміле алкоголю. Йому інкримінують ч.4 ст.286-1 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб). Водію загрожує до 12 років позбавлення волі.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

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