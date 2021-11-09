Дитина втратила обох батьків: в моторошній ДТП загинуло подружжя з Тернополя, їхній 5-річний син в реанімації

Водію загрожує до 12 років позбавлення волі.
Поблизу с. Шибалин Бережанської ТГ Тернопільської області 8 листопада о 19:30 в ДТП загинуло подружжя з Тернополя. Їхній 5-річний син у тяжкому стані перебуває в реанімації.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
За даними поліції, ДТП сталась через те, що нетверезий 43-річний водій автомобіля Skoda Yeti виїхав на зустрічну та врізався у Daewoo Lanos, у якому їхали чоловік, дружина та їхній 5-річний син. Подружжя тернополян загинуло на місці аварії. Їхнього 5-річного сина службовим авто доправили до лікарні патрульні, які першими приїхали на місце ДТП. Від удару хлопчика відкинуло на панель біля лобового скла. Дитина в реанімації у тяжкому стані.
У водія в крові виявили 1,3 проміле алкоголю. Йому інкримінують ч.4 ст.286-1 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб). Водію загрожує до 12 років позбавлення волі.
Читайте також:
- Фальшиві довідки мешканцям та підприємствам: у Дніпрі сімейний лікар упіймався на продажі фейкових ковід-документів
- У блогерки з Черкас, яка заявляла, що "українці і росіяни - один народ", провели обшуки
- "Подавись": у центрі Львова на даху спалили портрет Путіна (відео)