Дитина загинула під колесами авто: у поліції повідомили подробиці трагедії

На Тернопільщині сталась смертельна ДТП, жертвою якої став 4-річний хлопчик.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 13 лютого, близько 15:00 в селі Красне Тернопільської області. Під колесами фургона Volkswagen T4 загинув чотирирічний хлопчик.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області

"На місце події виїжджали працівники сектору реагування патрульної поліції Гусятина та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Тернопільській області. Травми хлопчика виявилися несумісними із життям і лікарям не вдалося врятувати його", – йдеться у повідомленні.

Водій автівки, що збила дитину, виявився мешканцем Хмельницької області. Наразі невідомо, чи перебував він у стані алкогольного сп'яніння. Слідство триває, очікують результати аналізу крові водія на вміст алкоголю

Попередньо трагічну подію кваліфікували відповідно до ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення ПДР водієм транспортного засобу, що призвело до смерті людини". Але подробиці ДТП у поліції поки що не повідомили.

Нагадаємо, на Черкащині водійка збила матір із візком. Жінка загинула на місці аварії.

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