Дитина загубилася у квартирі серед вогню та диму: в Одесі пожежники врятували 3-річного хлопчика

Перелякані батьки не встигли винести сина з охопленої вогнем кімнати.
В Одесі напередодні ввечері рятувальники винесли трирічного малюка з охопленої вогнем квартири. Пожежа спалахнула в кімнаті комуналки у середмісті.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, дитина загубилася серед вогню та диму. Перелякані батьки не встигли винести сина. На щастя, пожежники знайшли його серед диму живим та неушкодженим.
Вогонь приборкали за лічені хвилини, але ядучий дим заполонив і верхні поверхи будівлі. Звідти евакуювали дванадцять людей, серед них – ще двоє дітей. Ніхто не постраждав.