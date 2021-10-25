Дитина загубилася у квартирі серед вогню та диму: в Одесі пожежники врятували 3-річного хлопчика

Дитина загубилася у квартирі серед вогню та диму: в Одесі пожежники врятували 3-річного хлопчика

Перелякані батьки не встигли винести сина з охопленої вогнем кімнати.

В Одесі напередодні ввечері рятувальники винесли трирічного малюка з охопленої вогнем квартири. Пожежа спалахнула в кімнаті комуналки у середмісті.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, дитина загубилася серед вогню та диму. Перелякані батьки не встигли винести сина. На щастя, пожежники знайшли його серед диму живим та неушкодженим.

Новини України: одеські рятувальники винесли з охопленої полум'ям квартири трирічного малюка

Вогонь приборкали за лічені хвилини, але ядучий дим заполонив і верхні поверхи будівлі. Звідти евакуювали дванадцять людей, серед них – ще двоє дітей. Ніхто не постраждав.

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