Дитина залишилась без матері: у Тернопільській області в ДТП потрапила родина, 35-річна жінка загинула

Дитина залишилась без матері: у Тернопільській області в ДТП потрапила родина, 35-річна жінка загинула

Причини ДТП встановить слідство.

У Кременецькому районі Тернопільської області в ДТП потрапила родина - чоловік, його дружина та 1-річний хлопчик. На місці аварії загинула жінка.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними слідства, ДТП сталась на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Водій автомобіль Opel Vectra не впорався з керуванням, через що транспорт злетів у кювет та перекинувся. На момент аварії в салоні авто була родина - чоловік, його дружина та 1-річний син подружжя. На місці ДТП загинула 35-річна жінка. Дитину, яка втратила матір, госпіталізували. Чоловік також отримав травми.

На місці ДТП працювала поліція. Причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 11 жовтня на в'їзді до Василівки Запорізької області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загорілися два автомобілі.

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