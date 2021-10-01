Дитина знепритомніла і почались судоми: у Тернополі рятують 2-річного хлопчика, який отруївся чадним газом

Дитина знепритомніла і почались судоми: у Тернополі рятують 2-річного хлопчика, який отруївся чадним газом

Хлопчика госпіталізували.

У Тернополі на вул. Довженка 2-річний хлопчик отруївся чадним газом. Дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус у соцмережі Facebook.

За даними медика, дитина отруїлася чадним газом. Через це у хлопчика почались судоми, дитина непритомніла. На місце події викликали медиків.

"Після оперативно наданої медичної допомоги маленького пацієнта було ушпиталено в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус.

Нагадаємо, у Львівській області двоє дітей отруїлися чадним газом.

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