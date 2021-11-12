Дитині немає й місяця: у реанімації Кременчука перебуває немовля з важкою формою COVID-пневмонії

Дитині немає й місяця: у реанімації Кременчука перебуває немовля з важкою формою COVID-пневмонії

Дитина перебуває на кисневій підтримці.

У Кременчуці Полтавської області рятують життя немовля, якому ще немає і місяця. Дитина перебуває у реанімації з "ковідною" пневмонією.

Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації інформувала віцемерка Ольга Усанова.

Також читайте Які симптоми коронавірусу вказують на важкий перебіг COVID-19: відповідь лікаря

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 листопада

Відомо, що немовля перебуває у міській дитячій лікарні Кременчука. Дитина на кисневій підтримці, її стан тяжкий.

Загалом у цьому медзакладі перебуває 26 пацієнтів з пневмоніями, із них один – у тяжкому стані.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання