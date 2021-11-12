Дитині немає й місяця: у реанімації Кременчука перебуває немовля з важкою формою COVID-пневмонії

Дитина перебуває на кисневій підтримці.
У Кременчуці Полтавської області рятують життя немовля, якому ще немає і місяця. Дитина перебуває у реанімації з "ковідною" пневмонією.
Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації інформувала віцемерка Ольга Усанова.
Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 12 листопада
Відомо, що немовля перебуває у міській дитячій лікарні Кременчука. Дитина на кисневій підтримці, її стан тяжкий.
Загалом у цьому медзакладі перебуває 26 пацієнтів з пневмоніями, із них один – у тяжкому стані.
Читайте також:
- "Краще б я вакцинувалась": 34-річна вагітна після потрапляння із COVID до львівської реанімації зробила зізнання
- Симптоми коронавірусу за днями: чим підступна "Дельта" і як не потрапити до реанімації
- Марічка Падалко відповіла, чи вакцинуватиме своїх дітей від COVID-19: "Не вистачає інформації"