Дитині ще не виповнилось 14 років: у Івано-Франківській області вітчим зґвалтував пасербицю

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
В Івано-Франківській області затримали чоловіка, який зґвалтував пасербицю. Відомо, що потерплій дитині ще не виповнилось 14 років.
Про це повідомляє Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області.
Чоловік напав на дівчинку за місцем їхнього проживання ще у січні 2021 року, проте суд, на якому підозрюваному обрали запобіжний захід, відбувся у червні. Експертизи довели причетність чоловіка до насильства над дитиною.
Суд обрав йому 60 діб арешту. Розслідування справи триває За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.
Нагадаємо, а Закарпатті раніше судимий зґвалтував неповнолітню.