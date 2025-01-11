Дитині відірвало пальці: на Миколаївщині 9-річний хлопець знайшов вибухівку

9 січня у Новому Бузі на Миколаївщині дев'ятирічному хлопчику відірвало пальці через вибух запалу, який він знайшов коли був сам вдома.

Про це повідомили у Національній поліції.

За інформацією правоохоронців, на місці події вибухотехніки знайшли уламки, частини і запобіжний важіль підривача типу УЗРГМ, що здетонував.

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Батько хлопчика розповів, що запал він знайшов на околиці села та приніс додому.

"Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду! Дбайте про їхню безпеку, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Навчайте дітей обережності та розповідайте про небезпеку вибухонебезпечних предметів, а також як діяти під час їхнього виявлення", – закликали в поліції.

Поліція розпочала кримінальні провадження за цим фактом. Винуватицю може загрожувати до семи років ув'язнення.

Уламки вибухівки / Фото: Поліція Миколаївської області

Уламки вибухівки

Нагадаємо, у Броварах вибухнула граната у квартирі, 52-річна жінка отримала поранення обох рук, її госпітулізували.

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