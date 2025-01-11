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Дитині відірвало пальці: на Миколаївщині 9-річний хлопець знайшов вибухівку

Дитині відірвало пальці: на Миколаївщині 9-річний хлопець знайшов вибухівку

Фото ілюстроване / Фото: Freepik

Наразі хлопчик перебуває у лікарні.

9 січня у Новому Бузі на Миколаївщині дев'ятирічному хлопчику відірвало пальці через вибух запалу, який він знайшов коли був сам вдома.

Про це повідомили у Національній поліції.

За інформацією правоохоронців, на місці події вибухотехніки знайшли уламки, частини і запобіжний важіль підривача типу УЗРГМ, що здетонував.

Батько хлопчика розповів, що запал він знайшов на околиці села та приніс додому.

"Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду! Дбайте про їхню безпеку, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Навчайте дітей обережності та розповідайте про небезпеку вибухонебезпечних предметів, а також як діяти під час їхнього виявлення", – закликали в поліції.

Поліція розпочала кримінальні провадження за цим фактом. Винуватицю може загрожувати до семи років ув'язнення.

Уламки вибухівки / © Поліція Миколаївської області
Уламки вибухівки / Фото: Поліція Миколаївської області
Уламки вибухівки / ©
Уламки вибухівки

Нагадаємо, у Броварах вибухнула граната у квартирі, 52-річна жінка отримала поранення обох рук, її госпітулізували.

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