"Дитину розкопав, а потім дружину дістали": жахливі наслідки російського удару по Запоріжжю (відео)

Під удар потрапили цивільні.
Вдень 7 листопада армія РФ атакувала Запоріжжя. Наразі точна кількість постраждалих невідома. Ймовірно, серед поранених є 5 медпрацівників.
Кадри оприлюднили у Мережі.
"Я дитину розкопав першою, а потім дружину дістали", – розповів один із потерпілих.
За словами чоловіка, наразі про стан його близьких нічого невідомо. Їх відвезли до лікарні.
Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні.
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