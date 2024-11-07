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"Дитину розкопав, а потім дружину дістали": жахливі наслідки російського удару по Запоріжжю (відео)

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"Дитину розкопав, а потім дружину дістали": жахливі наслідки російського удару по Запоріжжю (відео)

Обстріл Запоріжжя КАБами / Фото: Запорізька ОВА

Під удар потрапили цивільні.

Вдень 7 листопада армія РФ атакувала Запоріжжя. Наразі точна кількість постраждалих невідома. Ймовірно, серед поранених є 5 медпрацівників.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Показали жахливі наслідки удару РФ по Запоріжжю

Показали жахливі наслідки удару РФ по Запоріжжю

"Я дитину розкопав першою, а потім дружину дістали", – розповів один із потерпілих.

За словами чоловіка, наразі про стан його близьких нічого невідомо. Їх відвезли до лікарні.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні. 

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