"Діти кричали: "Мамо, виходимо!": мешканці Дніпра розповіли, як дивом пережили пекельну атаку РФ

Удар по Дніпру

Внаслідок удару РФ по житловому кварталу Дніпра поранено 12 людей, серед них — півторарічна дитина.

Про це повідомляє МВС України.

Як інформують, у житловій будівлі пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі, які загасили вогнеборці.

За даними голови Дінпропетровської ОВА Олександра Ганжі, кількість поранених зросла до 12 осіб.

«Допомога медиків знадобилася і 12-річній дівчинці. Таким чином, серед постраждалих — двоє дітей. І дівчинка, і 1,5-річний хлопчик уже на амбулаторному лікуванні», — поінформував він.

Наразі в медзакладах залишаються троє поранених. Посадовець констатував, що двоє з них — «тяжкі».

Удар по Дніпру — що відомо про стан постраждалих

Генеральний директор «Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Радій Шевченко повідомив оновлені дані щодо постраждалих внаслідок ранкової атаки на Дніпро.

За його словами, двоє людей перебувають у тяжкому стані. Йдеться про подружню пару, яка дістала серйозні травми та була госпіталізована. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу — наразі їхній стан стабілізований.

Інші постраждалі зазнали легших поранень. Вони отримали медичну допомогу на місці або в медичних закладах.

Розповіді очевидців

Як розповів дніпрянин, раніше його собака Боня просто гавкала на вибухи. Але згодом вона зрозуміла, що потрібно ховатися. Тепер у неї є власна «аварійна сумка»: щойно стається черговий обстріл, вона застрибує в неї та гавкає, щоб її якнайшвидше винесли до безпечного місця.

«На кухні видавило вікно, на лоджію ми не встигли зайти, швиденько збиралися… Звук був нетиповий, такої сили, що тремтіли стіни. Сусід покликав, у нього всі вікна повилітали. Видно було з балкона, як горить 12-й поверх», — розповів він.

Мешканка Дніпра розповіла, що вона встала з ліжка і зайшла до ванної, щоб розчесати волосся.

«Бо дуже люблю своє волосся… Воно мене і врятувало. Почула вибух, вийшла, все лежить. Якби сиділа на ліжку, то всі осколки були б на мені», — мешканка Дніпра Альона про пережиту атаку на місто.

Вибухова хвиля вибила вікна у квартирі, а уламки скла розлетілися по кімнаті.

Ще одна жінка поділилася страшними спогадами.

«Вибух… страшний вибух. І скло летить на тебе. Це жах! А потім дим. Дуже багато диму. Діти злякалися, забігли до мене: „Мамо, швиденько виходимо! Мамо, все кидаємо! Мамо, виходимо!“ — пригадала вона перші хвилини після атаки РФ.

Попри страх і небезпеку жінка кинулася рятувати пухнастиків — кроликів і кішок.

Нагадаємо, у Дніпрі 24 березня пролунала серія потужних вибухів під час атаки РФ. Один із БпЛА влучив у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки виникли пожежі, є руйнування конструкцій. Повідомляється про щонайменше 9 постраждалих, частину з них госпіталізовано. Є люди в тяжкому стані. Рятувальні та медичні служби продовжують працювати на місці події.