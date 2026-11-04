Діти народилися за кордоном: чи можуть ТЦК відмовити багатодітному батькові у відстрочці — відповідь адвоката

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Народження дітей за межами України не позбавляє військовозобов’язаного чоловіка права на відстрочку від мобілізації. Навіть якщо діти зареєстровані за кордоном і мають іноземні свідоцтва про народження, такі документи можуть бути повноцінним підтвердженням батьківства.

Про це розповів адвокат Павло Колошкін, якого цитує видання Новини.LIVE.

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Як оформити народження дитини за кордоном

За словами юриста, українські родини, які стали батьками за кордоном, можуть зареєструвати народження дитини двома способами.

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Перший варіант — отримати свідоцтво про народження у місцевих органах реєстрації. Для використання такого документа в Україні необхідно забезпечити його належне оформлення: зробити офіційний переклад і, якщо це передбачено міжнародними правилами, проставити апостиль або пройти процедуру консульської легалізації.

Водночас відомості з іноземного свідоцтва автоматично не потрапляють до українського реєстру актів цивільного стану громадян.

Другий варіант — зареєструвати народження через консульську установу України. У такому разі батьки отримують українське свідоцтво, а інформація про дитину вноситься до відповідних державних реєстрів.

Однак у деяких країнах законодавство передбачає обов’язкову первинну реєстрацію народження в місцевих органах, після чого батьки можуть звернутися до українського консульства.

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Чому виникають проблеми

Як пояснює адвокат, труднощі для багатодітних батьків виникають через особливості цифрової системи військового обліку.

Зокрема, застосунок «Резерв+» під час автоматичної перевірки права на відстрочку використовує інформацію з українських державних електронних реєстрів. Якщо дитина має лише іноземне свідоцтво про народження, а відповідного запису в українській базі ДРАЦС немає, система може не розпізнати родинні зв’язки.

У результаті чоловік не завжди може оформити відстрочку в автоматичному режимі.

У таких випадках необхідно звертатися до ЦНАПу та надавати документи, які підтверджують батьківство. Йдеться, зокрема, про іноземні свідоцтва про народження з належним перекладом і легалізацією.

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Додатковою складністю є вимога особистої присутності військовозобов’язаного під час подання документів через ЦНАП. Це створює проблеми для чоловіків, які фізично перебувають за межами України.

Які рішення ухвалює суд

Ключовим аргументом на користь багатодітних батьків є постанова Кабінету міністрів № 560, яка регулює порядок надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Згідно з нею, для підтвердження відповідних сімейних обставин чоловік має надати свідоцтва про народження дітей. При цьому документ не встановлює вимоги використовувати виключно українські бланки або обов’язково мати запис про дитину в реєстрі ДРАЦС.

Отже, належним чином оформлене іноземне свідоцтво про народження також може бути доказом батьківства.

На підтвердження цієї позиції адвокат наводить судову практику. Зокрема, Запорізький окружний адміністративний суд та Третій апеляційний адміністративний суд у серпні 2025 року у справі № 280/11450/24 дійшли висновку, що відсутність відомостей про дитину в українському реєстрі не є достатньою підставою для відмови у відстрочці.

Аналогічну позицію зайняв Закарпатський окружний адміністративний суд у рішенні від 25 березня 2026 року у справі № 260/10003/25. Суд зобов’язав надати відстрочку чоловікові, який підтверджував батьківство свідоцтвами про народження дітей, виданими у Словаччині.

Ще один приклад — рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 18 травня 2026 року у справі № 580/2174/26. У цьому випадку суд захистив права батька, який надав документ про народження дитини, виданий у Норвегії, з апостилем та офіційним перекладом.

Нагадаємо, в Україні чоловікові, який мав відстрочку від мобілізації, відмовили у виїзді за кордон разом із матір’ю з інвалідністю II групи. Причиною стало те, що його брат раніше супроводжував жінку за кордон, але сам до України не повернувся. Чоловік оскаржив рішення прикордонників і виграв суд.

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