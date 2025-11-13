Діти не розуміють класику: вчитель року закликав переглянути шкільну програму

Література / © pixabay.com

Реклама

Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков вважає, що українським школярам потрібно змінити підхід до вивчення літератури. За його словами, частина творів у шкільній програмі є надто складною для сприйняття дітьми 12–14 років.

Про це він розповів в інтерв’ю програмі “Прайм-Тайм”.

“Деякі тексти школярі просто фізично не здатні зрозуміти через вік і відсутність життєвого досвіду”, — сказав педагог.

Реклама

Йдеться, зокрема, про “Маленького принца” Антуана де Сент-Екзюпері, “Дон Кіхота” Сервантеса та “Ромео і Джульєтту” Шекспіра. Учні сприймають ці тексти поверхово або навіть із жартами, вважає Пройдаков.

Не менш складними для восьмикласників є й епічні твори — “Іліада” та “Одіссея”, які без знання античної культури перетворюються для підлітків на перелік імен і подій.

Що пропонує вчитель

Пройдаков пропонує у 5–9 класах зосередитися на творах, близьких за темами до досвіду підлітків — про дружбу, самопізнання, родину, вибір і дорослішання.

Як приклад він наводить “Тореадорів з Васюківки” Всеволода Нестайка або сучасну літературу — твори Фредріка Бакмана.

“Класика важлива, але її потрібно вивчати тоді, коли учні вже готові до глибшого аналізу”, — наголосив педагог.

Реклама

Він також зазначив, що деякі українські твори, зокрема “Слово про похід Ігорів”, “Повість минулих літ” чи “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, мають велике культурне значення, але часто не викликають інтересу до читання через складну мову та сюжет.

За словами Пройдакова, йдеться не про відмову від класики, а про створення логічної системи навчання, у якій література допомагає дитині розвиватися, а не відштовхує.

Нагадаємо, українські освітяни розпочали дискусію щодо однієї з найскладніших проблем — відсутності мотивації в учнів та пошуку винних у цій ситуації. Вчителька пані Діана в соцмережах навела приклад типової претензії від батьків.