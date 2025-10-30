“Діти не вміють читати”: розповідь вчительки збурила батьків в Мережі

Репетиторка про дітей, які не вміють читати / © Фото з відкритих джерел

Репетиторка молодших класів розповіла, що до неї звертаються батьки з проханням допомогти дитині сьомого класу, яка не вміє читати. Вона зазначила, що часто батьки перекладають відповідальність на школу.

Про це Галина розповіла у відео на TikTok.

«А що ж ви робили до сьомого класу? Це ваш обов’язок як батьків — навчати дитину базовим навичкам», — наголосила Галина.

Публікація викликала дискусію у Мережі. Частина користувачів стверджує, що школа повинна навчати читанню, і якщо цього не відбувається, питання виникає до вчителів. Інші підтримали думку репетиторки, зазначаючи, що батьки мають контролювати процес навчання та закріплювати матеріал вдома.

Дехто з коментаторів наголосив на індивідуальних потребах дітей.

«Шкільна програма одна для всіх, а можливості кожної дитини різні. Якщо є труднощі з навчанням, батьки повинні брати участь у процесі».

Інші підкреслюють, що відповідальність за навчання дитини поєднує зусилля школи та сім’ї: школа дає базу, а батьки контролюють і допомагають закріпити знання.

«Дитина моя — і її навчання залежить насамперед від мене», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що у Києві 93% найкращих учнів отримали нуль балів на олімпіаді з математики. Захід для учнів восьмих класів, закінчився провалом — 1254 з 1352 учасників не впоралися з жодним із запропонованих завдань.