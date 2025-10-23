Діти отримали "три життя" за поведінку на уроках: батьки обурені новим методом української вчительки

Школа

Реклама

Українська вчителька зарубіжної літератури Аліна Мец викликала жваву дискусію у соцмережах після того, як запровадила оригінальну систему контролю дисципліни на уроках.

Про це вчителька розповіла у TikTok.

Кожен учень отримав три “життя” за порушення правил — втрачає одне, за чемну поведінку — отримує додаткове. Якщо всі “життя” втрачені, школяреві нараховують два додаткові домашні завдання.

Реклама

“Сьогодні ви отримуєте три життя. Якщо порушуєте правила — мінус одне життя. Якщо поводитеся добре — отримаєте додаткове. Коли всі життя закінчаться — дві домашки”, — пояснила педагогиня у відео на TikTok.

Батьки та користувачі мережі відреагували негативно:

“Достатньо одного-двох бунтарів — і система розсипається”.

“Ті, хто порушує дисципліну, все одно не виконуватимуть завдання”.

“Освіта чи комп’ютерна гра?”

Дехто визнав, що вчителька намагається мотивувати дітей через гру, а не покарання. Проте більшість погодилися: дисципліна тримається не на “життях”, а на авторитеті вчителя, справедливості та взаємоповазі.

Нагадаємо, раніше у Мережі розгорівся скандал через завдання у підручнику 2 класу НУШ.