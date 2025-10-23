- Дата публікації
Діти отримали "три життя" за поведінку на уроках: батьки обурені новим методом української вчительки
Українська вчителька Аліна Мец запровадила для учнів “три життя”, які можна втратити за порушення правил на уроках.
Українська вчителька зарубіжної літератури Аліна Мец викликала жваву дискусію у соцмережах після того, як запровадила оригінальну систему контролю дисципліни на уроках.
Про це вчителька розповіла у TikTok.
Кожен учень отримав три “життя” за порушення правил — втрачає одне, за чемну поведінку — отримує додаткове. Якщо всі “життя” втрачені, школяреві нараховують два додаткові домашні завдання.
“Сьогодні ви отримуєте три життя. Якщо порушуєте правила — мінус одне життя. Якщо поводитеся добре — отримаєте додаткове. Коли всі життя закінчаться — дві домашки”, — пояснила педагогиня у відео на TikTok.
Батьки та користувачі мережі відреагували негативно:
“Достатньо одного-двох бунтарів — і система розсипається”.
“Ті, хто порушує дисципліну, все одно не виконуватимуть завдання”.
“Освіта чи комп’ютерна гра?”
Дехто визнав, що вчителька намагається мотивувати дітей через гру, а не покарання. Проте більшість погодилися: дисципліна тримається не на “життях”, а на авторитеті вчителя, справедливості та взаємоповазі.
