Через вибух гранати на Харківщині постраждали діти: що відомо

На Харківщині через вибух невідомого вибухового пристрою постраждало двоє дітей. За попередньою інформацією, інцидент стався поблизу села Зелений Гай у Куп’янському районі.

Про це повідомляє ДСНС України.

За даними місцевої влади, вибух стався сьогодні, 8 вересня, на території Великобурлуцької громади. Ймовірно, вибухнула граната.

Двоє хлопчиків 2013 року народження отримали травми голови та рук. Їхній стан медики оцінюють як тяжкий. Наразі правоохоронні органи з’ясовують усі обставини події.

