"Діти стають тупішими": вчителька математики розлютила Мережу заявою про школярів

Школярка / © Credits

Українська вчителька математики та фізики Тетяна Труш опублікувала у соцмережі допис, який викликав бурхливу дискусію та обурення. За її словами, з кожним роком працювати стає дедалі складніше, а сучасні школярі, які виросли в еру смартфонів та доступного інтернету, демонструють тривожні тенденції.

Про це вона написала в Threads.

Труш наголосила, що учням стало важко вивчити вірш, зосередитись на діяльності, пояснити зв’язок між різними явищами чи чітко висловити свою думку. Крім того, вчителька відзначила втрату людяності та емпатії серед молоді.

«Мене найбільше злить, нервує і обезсилює той факт, що з кожним роком діти все тупіші. Діти, які мають купу можливостей, — не здатні на елементарне», — написала педагогиня.

Допис викладачки / © Фото з відкритих джерел

Скандальна думка вчительки обурила українців, які не погодилися з її спостереженнями. Користувачі соцмереж, зазначають, що сучасні діти є більш емпатичними, розумними, відкритими та цілеспрямованими.

Реакція Мережі / © Фото з відкритих джерел

Головний аргумент, висунутий проти заяви Труш, стосується шаленого навантаження на школярів.

Багато підлітків мають по сім-дев’ять уроків на день, часто з кількома контрольними роботами одночасно. А після школи діти прямують на танці, футбол, у музичні чи художні школи, які також вимагають підготовки.

«Приходять вони додому, а треба ще ж уроки зробити. На годиннику 22:00. То не діти тупі, то навантаження шалене», — пишуть обурені батьки.

Користувачі згадують, що попереднє покоління мало максимум п’ять уроків на день і достатньо часу, щоб зробити домашнє завдання та гуляти на вулиці. На їхню думку, не діти стали гіршими, а навантаження зросло багаторазово, пригнічуючи природні здібності.

На противагу вчительці, багато українців вважають, що сучасне покоління краще володіє мовами, «на ти» з технологіями та штучним інтелектом, і здатне аргументовано відстоювати свою думку.

Реакція Мережі / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, українська вчителька Христина Калугіна публічно відповіла критиці щодо свого «непристойного» вигляду, заявивши, що закон не містить жодних вимог до дрес-коду педагогів. Вона наголосила, що має право на власний стиль — яскравий макіяж, прикраси чи відкриту ключицю — і що професійність не визначається зовнішнім виглядом.

Калугіна підкреслила, що хоче бути для учнів прикладом свободи й сміливості, показуючи, що можна бути розумним, стильним і залишатися собою.