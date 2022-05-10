Дитяча лікарня Краматорська отримала гумантарну допомогу: ліки і набори для проведення операцій

Стаціонарні відділення КНП "Дитяче територіальне медичне об’єднання" міста Краматорськ отримали гуманітарний вантаж медичного призначення.

За сприяння командувача сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва лікарню поповнили ліки, медичні розхідники, набори для проведення хірургічних втручань, перев’язочні матеріали. Слід зауважити, що наразі заклад охорони здоров’я надає повний комплекс медичних послуг дітям - від народження до 17-років.

Про це повідомило Командування об'єднаних сил ЗСУ.

"Лікарня обслуговує дітей Краматорська та Північного регіону Донецької області, а також дітей із категорії внутрішньо переміщених осіб", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він також наголосив, що цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в районі відповідальності Сил оборони, є одним з важливих напрямів діяльності. "Заручившись підтримкою усіх небайдужих людей, ми докладаємо зусиль, щоб забезпечити дитячі лікарні усім необхідним, аби лікарі завжди мали можливість якісно й швидко виконувати свою роботу", - додав генерал-лейтенант.

За його словами, наразі медичний персонал лікарні продовжує працювати, незважаючи на обстріли міста військами Російської Федерації. Своєю чергою, у лікарні дякують за таку підтримку.

"У дитячих лікарів своя лінія фронту і вона проходить саме тут, в нашій лікарні. Я висловлюю вдячність від себе та усіх медпрацівників тим, хто підтримує нас і допомагає нашому медзакладу", - сказала під час отримання гуманітарного вантажу генеральний директор дитячої лікарні Наталія Капуста.

Як повідомлялося, у квітні межах гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України понад 200 тонн гуманітарних вантажів цільового призначення доставлено до 11 українських міст. Гуманітарну допомогу в першу чергу отримали українські захисники, військові госпіталі та внутрішньо переміщені особи.

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