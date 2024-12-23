«Дитячі очі – це дзеркало нашої людяності»: інтерв’ю з Юлією Квашею, Головою TulSun Foundation

Це історія про TulSun Foundation, що з 2017 року дарує надію сиротам та дітям з інвалідністю Київщини. Голова фонду, Юлія Кваша, розповідає про місію, партнерство та силу, що змінює життя.

Юліє, з чого все почалося?

Юлія Кваша: Ідея виникла ще у 2000-х з відділу корпоративної соціальної відповідальності. Засновник фонду Карел Кіндс зрозумів необхідність системної допомоги дітям. Для мене це – покликання. Їхні очі – це дзеркало нашої людяності. Кожна дитина заслуговує на любов та можливість реалізуватися. Ми починали з невеликих ініціатив, а потім перейшли до комплексної допомоги, створивши незалежну благодійну організацію.

Яка головна мета?

Юлія Кваша: Наша місія – створити умови для повноцінного розвитку дітей, які опинилися у складних обставинах. Наші цінності – любов, турбота, відповідальність та віра в краще. Ми працюємо за 3-ма напрямами: підтримка здоров’я та доступ до медичних послуг; освітні та розвиваючі програми; підтримка після випуску із закладу. Ми опікуємося соціальними закладами для дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з інвалідністю в Київській області.

Чим ви відрізняєтесь?

Юлія Кваша: Наша сила – у партнерстві. Ми створюємо довгострокові зв'язки з бізнесом, організаціями та благодійниками. Ми прагнемо не просто «залатати дірку», а забезпечити сталі зміни. Завдяки сприянню Myriad USA, ми облаштували 3-и інклюзивні простори для дітей з інвалідністю. Спільний проєкт з Ukraine Charity – створення спортивного майданчика. Завдяки цьому ми допомогли понад 2300 дітям.

Як обираєте партнерів?

Юлія Кваша: Важливо, щоб наші цінності збігалися. Ми шукаємо тих, хто готовий не тільки фінансово підтримувати, але й брати активну участь.

За роки діяльності фонд допоміг багатьом дітям. Які історії запам’яталися найбільше?

Юлія Кваша: Кожна дитина – це окрема історія, окремий всесвіт. Пам’ятаю Микиту зі збіжною косоокістю, якому ми допомогли з операцією. Його радість після цього була неймовірною! Або дівчинку Валерію, якій ми допомогли вирішити стоматологічні проблеми. Такі історії надихають.

Які результати?

Юлія Кваша: З 2017 року ми втілили понад 80 проєктів. Ми забезпечили шкільним приладдям понад 1 500 дітей, облаштували інклюзивні простори для понад 300 дітей з інвалідністю, організували медичні огляди для майже 100 дітей. Ми бачимо позитивні зміни в їхньому житті.

Які виклики?

Юлія Кваша: Звичайно, є й труднощі. Постійно потрібні кошти та нові ідеї. Але ми віримо в силу добра.

Що б Ви сказали бізнесу?

Юлія Кваша: Бізнес – це не тільки про прибуток, це про відповідальність. Благодійність – це не витрати, це інвестиції в людство, в добро, в надію. Це можливість змінити світ на краще, залишити свій слід в історії. Разом ми можемо зробити набагато більше, ніж поодинці. Долучайтесь до TulSun Foundation!

Юліє, дякуємо Вам за цю щиру розмову!

Юлія Кваша: Дякую! Разом – ми сила!

(Фото Юлії Кваші та фото з діяльності фонду)

(Підпис під фото): TulSun Foundation – з турботою про дітей.

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