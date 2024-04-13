Дитячі розваги закінчилися трагедією: на Волині втопився 7-річний хлопчик

На Волині у річці Стохід втопився семирічний хлопчик. Дитину розшукували і рятувальники, і місцеві жителі.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області (ДСНС).

Трагедія сталася, коли троє дітей бавилися на березі річки, перестрибуючи з човна на човен. Семирічний хлопчик опинився у воді, його друзі побігли додому і повідомили про усе батьків.

На місце викликали поліцію та рятувальників, які почали обстежувати русло річки. До пошуків дитини також долучились місцеві жителі.

Коли тіло хлопчика виявили, то одразу передали його працівникам медичної служби, але реанімаційні заходи не допомогли і медики констатували смерть дитини.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині втопився 9-річний хлопчик.

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