"Дітям просто пощастило": у Миколаївській області у школі вдруге обвалилася стеля після ремонту

"Дітям просто пощастило": у Миколаївській області у школі вдруге обвалилася стеля після ремонту

Батьки вимагають повернути гроші за ремонт.

У загальноосвітній школі смт Березнегувате (Миколаївська область) обвалилася стеля у класі. Це вже вдруге після ремонту.

Про це йдеться у програмі “Об'єктив”.

Вже кілька років у школі проводиться ремонт корпусу молодших класів. Але через недофінансування та постійні коригування кошторису роботи періодично припиняли, потім продовжували.

“Вперше, після ремонту, стеля витримала три тижні і обвалилася. На щастя, дітей тоді не було, – каже батько одного з учнів Олександр Горбунов. - Після проведеного ремонту він простояв десь два місяці і знову дітям просто пощастило – їх, напевно, янгол-охоронець оберігає”.

Батьки надсилали листи і до прокуратури, і до сільської ради. Але отримані відповіді їх не влаштували – чиновники заявляють, що приміщення відповідає технічним та санітарним нормам для навчального процесу.

Підрядник, який виконував ремонт стелі, пообіцяв, що безкоштовно усуне всі недоліки, але батьки проти - вимагають повернути гроші та вибрати іншого підрядника.

Раніше стало відомо, що у місті Генічеськ (Херсонська область) на ремонт школи №4 з бюджету витратили 2 млн 440 тисяч гривень. Однак приміщення для перебування дітей наразі непридатне - на стінах з’явилися грибок та пліснява.

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