Дива російської мобілізації: у РФ до армії забрали онкохворого хірурга, з вадами зору та слуху

У Росії мобілізували хірурга з проблемами по здоров'ю.
Повістку вручили і забрали на навчання 59-річного хірурга з раком шкіри, який погано чує і не бачить на одне око.
Про це повідомляє "Нова газета. Європа".
Військовий комісаріат у місті Азбест Свердловської області мобілізував 59-річного хірурга з раком шкіри першої стадії. За словами його дочки, 22 вересня її батько був на чергуванні. О 7-й вечора йому зателефонували з відділу кадрів, вручили повістку, звільнили з роботи і зажадали, щоб він зібрав речі і наступного ранку з'явився до військкомату. Мобілізований Віктор Дячок закінчив військову кафедру та носить звання старшого лейтенанта медичної служби у запасі.
"Вранці він приїхав до військкомату, сподіваючись на медкомісію, бо у тата рак шкіри першої стадії, сечокам'яна хвороба, не бачить одне око повністю, без окулярів він не бачить взагалі нічого, у нього астигматизм, гіпертонічна хвороба, вікова глухота. Досі ні про яку медкомісію не йдеться. У лікарні ніхто цьому не чинив опір, всі виконують план, всі виконують вище вказані вказівки", — каже дочка Віктора Поліна Дячок.
Чоловіка, якому через три місяці має виповнитись 60 років, направили на військові збори до селища Елань у Волгоградській області, де призначили командиром взводу.
За словами Поліни Дячок, у його підпорядкуванні близько 19 осіб, за два тижні їх планують відправити всім взводом на окуповані території для утворення медсанчастини.
За словамим доньки, тато шокований, а ще в військкоматі йому наказали придбати кнопковий телефон замість сучасного, якким він користується.
Нагадаємо, окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня. Тоді ж і були підписані документи про входження "ДНР" до складу Росії.
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