Дива російської мобілізації: у РФ до армії забрали онкохворого хірурга, з вадами зору та слуху

Повістку вручили і забрали на навчання 59-річного хірурга з раком шкіри, який погано чує і не бачить на одне око.

Про це повідомляє "Нова газета. Європа".

Військовий комісаріат у місті Азбест Свердловської області мобілізував 59-річного хірурга з раком шкіри першої стадії. За словами його дочки, 22 вересня її батько був на чергуванні. О 7-й вечора йому зателефонували з відділу кадрів, вручили повістку, звільнили з роботи і зажадали, щоб він зібрав речі і наступного ранку з'явився до військкомату. Мобілізований Віктор Дячок закінчив військову кафедру та носить звання старшого лейтенанта медичної служби у запасі.

"Вранці він приїхав до військкомату, сподіваючись на медкомісію, бо у тата рак шкіри першої стадії, сечокам'яна хвороба, не бачить одне око повністю, без окулярів він не бачить взагалі нічого, у нього астигматизм, гіпертонічна хвороба, вікова глухота. Досі ні про яку медкомісію не йдеться. У лікарні ніхто цьому не чинив опір, всі виконують план, всі виконують вище вказані вказівки", — каже дочка Віктора Поліна Дячок.

Чоловіка, якому через три місяці має виповнитись 60 років, направили на військові збори до селища Елань у Волгоградській області, де призначили командиром взводу.

За словами Поліни Дячок, у його підпорядкуванні близько 19 осіб, за два тижні їх планують відправити всім взводом на окуповані території для утворення медсанчастини.

За словамим доньки, тато шокований, а ще в військкоматі йому наказали придбати кнопковий телефон замість сучасного, якким він користується.

Нагадаємо, окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня. Тоді ж і були підписані документи про входження "ДНР" до складу Росії.

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