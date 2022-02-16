Диванна сотня: українців запрошують вступити до кібервійськ

До Національного координаційного центру кібербезпеки можуть звернутися всі фахівці зі своїми пропозиціями.

Фахівці, які мають бажання та необхідний рівень кваліфікації, можуть долучитися до українських кібервійськ. Для цього потрібно звернутися до Національного координаційного центру кібербезпеки.

Про це на брифінгу щодо хакерських атак 15 лютого розповів заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

"Національний координаційний центр розміщений на такій території, щоб він був доступний усім громадянам. Він знаходиться в центрі "Парковий" (у Києві — Ред.), — сказав він.

Заступник секретаря РНБО зазначив, що туди може звернутись будь-хто зі своїми побажаннями і допомогти на волонтерських або на будь-яких інших засадах.

"Фахівці визначать кваліфікацію бажаючих, і вони будуть направлені до присутніх тут суб’єктів забезпечення кібербезпеки, які зможуть використати (їхні вміння — Ред.) у той чи інший спосіб", — пояснив Демедюк.

За його словами, до основних суб’єктів гарантування кібербезпеки, окрім Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та НБУ, також належать Міністерство оборони, ЗСУ, розвідка.

"Тож вони готові набирати всіх фахівців, які здатні забезпечувати основні завдання", — підсумував він.

Нагадаємо, 15 лютого було скоєно масштабну DDoS-атаку на майже всі українські банки, "Дію" та низку держсайтів, зокрема – Міністерства оборони та Збройних сил.

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