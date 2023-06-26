Дівчата були медалістками: з'явилися нові подробиці ДТП на Кіровоградщині, в якій загинули троє випускниць

Унаслідок ДТП на трасі "Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя" в районі селища Новгородка Кіровоградської області загинули три 17-річні дівчини. Також трьох пасажирок було госпіталізовано. За попередніми даними, водій автомобіля перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Про деталі аварії пише "Суспільне".

20-річний житель селища Новгородка Володимир Белінський розповів, що про поїздку випускники домовилися з чоловіком, який працює поліцейським у Новгородківському відділі поліції.

"Вони всі сіли в машину. Спочатку він їхав потихеньку, а потім натиснув на педаль газу і пропустив поворот, не справився з керуванням, машина з'їхала в кювет і тричі перевернулася. Водій з місця аварії втік", - каже хлопець.

Одна з пасажирок померла в Новгородківські лікарні, дві дівчини – на місці аварії. Це інформація від керівника обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Олександра Ярошенка.

"На місці аварії наші лікарі констатували дві смерті. Водія ми не бачили і не знаємо. Одна дівчинка була у важкому стані, ще троє – середнього ступеня важкості. Наша бригада всіх привезла до Новгородківської центральної районної лікарні. На превеликий жаль, дівчина померла у приймальному відділенні. Двох травмованих Новгородківська лікарня своїм транспортом повезла до обласної лікарні, один залишився вдома. Всі ці дівчата, вони медалістки. Це наш фельдшер, який був там, керівник бригади, казав, що вони їхали зустрічати схід сонця після випускного вечора", - зазначив Ярошенко.

О 16:00 у Новгородківській лікарні, куди привезли травмованих, працівниці приймального відділення сказали, що їх тут немає. Вони попросили не називати їхні прізвища та не знімати відео.

Водія затримали. Йому вручили підозру в порушенні правил безпеки під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Мають обрати запобіжний захід.

У разі доведення вини підозрюваного санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років, з позбавленням права керування від 7 до 10 років.

Директор школи, в якій навчалися загиблі та травмовані, розповісти про випускників відмовився, причину не пояснив.

Читайте також: