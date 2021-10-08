Дівчата працювали у чотири зміни: у Запоріжжі накрили порностудію

У декількох студіях цілодобово працювало понад 10 дівчат.
У Запоріжжі викрили роботу мережі студій по виготовленню та розповсюдженню продукції порнографічного характеру. Вони займалися створенням відеотрансляцій в режимі реального часу.
Про це повідомили у поліції.
За інформацією Нацполіціі, адміністраторками кількох студій були дві місцеві жительки 23 і 26 років. Дівчата організували роботу моделей.
Всього в мережі порностудій працювали понад 10 дівчат. Трансляції велися цілодобово, для цього роботу організували в чотири зміни.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи фігуранток. Під час обшуків вилучили комп'ютери, роутери, веб-камери, телефони, секс-іграшки. Все це відправили на експертизу, після якої остаточно визначать правову кваліфікацію.
Нагадаємо, в Миколаєві викрили братів-сутенерів, на яких працювало 10 дівчат.