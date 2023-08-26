Дівчина "Джуса" опублікувала фото з шевроном загиблого льотчика, яке підписала лише одним словом

Андрій Пільщиков був льотчиком винищувача МіГ-29.
Волонтерка Меланія Подоляк опублікувала фото з шевроном загиблого внаслідок авіакатастрофи на Житомирщині льотчика Андрія Пільщикова з позивним "Джус".
На своїй сторінці в Facebook Меланія Подоляк написала лише одне слово "Назавжди" під фото, на якому вона тримає у руці шеврон загиблого льотчика.
Понад тисяча підписників відреагували на пост волонтерки.
В іншій соцмережі X (Twitter) Меланія зробила допис.
Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла, @_juicefighter_ . pic.twitter.com/7ImNSBzuzc— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 26, 2023
"Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти вчора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла", - підписала вона знімок.
Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася катастрофа. Загинули троє українських льотчиків, серед яких і Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер – один з тих, хто наближав перемогу України проти РФ. Він був льотчиком винищувача МіГ-29.
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