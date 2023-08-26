Дівчина "Джуса" опублікувала фото з шевроном загиблого льотчика, яке підписала лише одним словом

Волонтерка Меланія Подоляк опублікувала фото з шевроном загиблого внаслідок авіакатастрофи на Житомирщині льотчика Андрія Пільщикова з позивним "Джус".

На своїй сторінці в Facebook Меланія Подоляк написала лише одне слово "Назавжди" під фото, на якому вона тримає у руці шеврон загиблого льотчика.

Понад тисяча підписників відреагували на пост волонтерки.

Волонтерка Меланія Подоляк опублікувала фото з шевроном загиблого льотчика "Джуса" Фото: соцмережі

В іншій соцмережі X (Twitter) Меланія зробила допис.

Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла, @_juicefighter_ . pic.twitter.com/7ImNSBzuzc — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 26, 2023

"Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти вчора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла", - підписала вона знімок.

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині сталася катастрофа. Загинули троє українських льотчиків, серед яких і Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер – один з тих, хто наближав перемогу України проти РФ. Він був льотчиком винищувача МіГ-29.

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