Стало відомо, хто з арбалета поранив вчителів у полтавській школі

Стало відомо, хто з арбалета поранив вчителів у полтавській школі

Під час затримання у хуліганки були порізані руки.

19-річна дівчина на території однієї із полтавських шкіл стріляла з арбалета. Вона поранила вчителів.

Як пише видання poltava.to, дівчина до 4- класу навчалася в 11-й школі, де стався інцидент.

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Як розповіла "Суспільному" директорка закладу Валентина Олійниченко, дівчина зайшла до однієї з аудиторій, що на другому поверсі, і вистрелила у вчительку та заступницю директора школи.

Тим часом в Мережі з’явилося фото дівчини. А поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева мешканка, 2002 року народження.

Нагадаємо, стрілянина сталася 6 вересня близько 10:00 на території школи №11, що на вулиці Маршала Бірюзова. Дівчина із арбалета поранила двох учителів.

Її затримали на місці, викликали поліцію та "швидку". Педагогів доправили до лікарні. Навчання у школі триває.

Під час затримання у неї були порізані руки. Наразі слідчі хочуть провести освідування затриманої, щоб визначити, чи перебуває вона у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

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