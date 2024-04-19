Дівчина, на яку "падають ракети НАТО": у Маріуполі прибирають скандальний мурал

У Маріуполі прибирають скандальний мурал з дівчиною, на яку "падають ракети НАТО". Жителі міста кажуть, що це викликано аварійним станом будинку.

Про це пише Маріупольська міська рада.

"Раніше місцеві жителі скаржилися, що усі стіни дев'ятиповерхівки просто в "дірках" від російських снарядів. Людям не захотіли робити ремонт, а вирішили прикрити "недоліки" муралом. Але шматки краски почали відлущуються разом зі стіною", – зауважують у міськраді.

Як відомо, пропагандистський мурал на одному з будинків на проспекті Металургів створив італійський художник у липні 2023 року. На ньому зображена дівчина, на яку начебто "падають ракети НАТО". Пізніше стало зрозуміло, що таким чином загарбники хотіли приховати аварійний стан будинку, який виник саме через російські обстріли по місту.

Нагадаємо, 19 квітня "прилетіло" по пункту управління окупантів у Маріуполі.

Читайте також: