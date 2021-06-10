Дівчина так злякалася, що мама помре, що віддала "знахарці" пів мільйона за "зняття порчі"

Загальна шкода спричинена потерпілій становила 549 тис грн.

Мешканку Волині засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за шахрайство на загальну суму понад 500 тис грн (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це в четвер, 10 червня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Встановлено, що засуджена, залякуючи мешканку Закарпаття нібито наведеною "порчею" на членів її сім’ї, внаслідок чого неминуче настане смерть матері, ввела студентку в оману, запевнивши, що може "зняти порчу" у вигаданий нею спосіб і допомогти уникнути трагічних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Довівши таким чином потерпілу до стану розпачу, для здійснення ритуалу засуджена переконала дівчину зібрати вдома усі заощадження та ювелірні вироби і передати їй, оскільки саме на них лежить "порча" і тільки так можна врятувати маму.

"Під час чергової зустрічі шахрайка заволоділа грошовими коштами у сумі 8 тис дол США, 8460 євро та золотими виробами вартістю 1 172 дол США. Загальна шкода спричинена потерпілій становила 549 тис грн. Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу", - зазначається у повідомленні.

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