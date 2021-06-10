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Дівчина так злякалася, що мама помре, що віддала "знахарці" пів мільйона за "зняття порчі"

Дівчина так злякалася, що мама помре, що віддала "знахарці" пів мільйона за "зняття порчі"

Загальна шкода спричинена потерпілій становила 549 тис грн.

Мешканку Волині засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за шахрайство на загальну суму понад 500 тис грн (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це в четвер, 10 червня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Встановлено, що засуджена, залякуючи мешканку Закарпаття нібито наведеною "порчею" на членів її сім’ї, внаслідок чого неминуче настане смерть матері, ввела студентку в оману, запевнивши, що може "зняти порчу" у вигаданий нею спосіб і допомогти уникнути трагічних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Довівши таким чином потерпілу до стану розпачу, для здійснення ритуалу засуджена переконала дівчину зібрати вдома усі заощадження та ювелірні вироби і передати їй, оскільки саме на них лежить "порча" і тільки так можна врятувати маму. 

"Під час чергової  зустрічі шахрайка заволоділа грошовими коштами у сумі 8 тис дол США, 8460 євро та золотими виробами вартістю 1 172 дол США. Загальна шкода спричинена потерпілій становила 549 тис грн. Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу", - зазначається у повідомленні.

Раніше у Прилуках шахрайки зняли з пенсіонерки "негативну енергетику": жінка віддала майже мільйон.

А в Херсонській області викрили двох сестер-шахрайок, які у соцмережах "знімали пороблення". Жінки не пожаліли навіть матір тяжко хворої дитини і обдурили її. 

Ворожка змусила жінку винести зі своєї оселі грошей та коштовностей на 5 мільйонів гривень

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