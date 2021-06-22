Дівчина, яку знайшли шли мертвою у Нікополі, перед смертю пробувала "собачий кайф"

Про це розповів 15-річний юнак, який підозрюється у її вбивстві.

У Нікополі Дніпропетровскої області у покинутій будівлі знайшли тіло 15-річної Насті Карнаух. Дівчину шукали 5 днів. За підозрою у її вбивстві затриманий її 15-річний знайомий.

У соцмережі опублікували допис, який, нібито, написав підозрюваний. Він назвав те, що сталося, нещасним випадком.

"Я не хотів, щоб так вийшло. Це була випадковість. Ми просто хотіли зробити дурну витівку під назвою "собачий кайф". Але щось пішло не так і я запанікував. Ще сам не до кінця розумію, що сталося. Мені дуже шкода, що все так вийшло, що сталася така ситуація. Я перепрошую у всіх, кому завдав болі і страждань, і в першу чергу у батьків Насті, у своїх рідних, у своїх друзів. Вибачте, всі мене, будь ласка", - написав Яне Хотел.

Нагадаємо, що 15-річному підлітку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч.2 - умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Спочатку під час допиту підозрюваний говорив, що був останнім, хто бачив Настю. Він розповідав, що на покинуту фабрику вони з дівчиною ходили разом і разом поверталися додому. Проте, на відео з камер спостереження, розташованих на одному із приватних будинків видно, що хлопець повертався з покинутою фабрики сам.

Новини України: у Дніпропетровській області знайшли тіло дівчинки, яка зникла 5 днів тому

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