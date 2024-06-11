Дівчина заступника генпрокурора обзавелась елітним майном на 52 млн грн – розслідування "Схем"

За даними розслідувачів, жінка заплатила за будинок близько 2 мільйонів гривень, з яких 200 тисяч – ціна землі, це у 24 рази менше ринкової вартості такого будинку.

Дівчина заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького, який придбав шикарний будинок за безцінь, у цьому році обзавелась елітним майном на суму щонайменше 52 мільйони гривень.

Про це повідомляєють "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).

За даними розслідування "Схем", цього року Христина Ільницька придбала в елітному котеджному містечку "Коник" у Голосіївському районі Києва будинок вартістю 1,2 мільйони доларів та автомобіль Porsche Macan T вартістю 100 тисяч доларів, а також, ймовірно, стала власницею салону краси Leo Beauty Club. Офіційно вона звітувала, що за останнє десятиліття її дохід склав трохи більше за 360 тисяч гривень.

Триповерховий котедж у "Конику" / Фото: скриншот з відео

Розслідувачі знайшли в її соціальних мережах фотографії з Вербицьким та його сином, також вони із заступником генпрокурора потрапили на камери спостереження у Porsche. Крім того, вони мешкають в одному котеджному містечку.

Вербицький та Ільницька у Porsche / Фото: скриншот з відео

Вербицький сказав журналістам, що їхні стосунки не носять сімейний характер і він не допомагав жінці купувати нерухомість. Сама Ільницька також каже, що наразі їхні стосунки не носять сімейний характер. За словами жінки, колись вона мала "яхтовий бізнес" з колишнім хлопцем, і отримала від нього у спадок чимало активів. Вдова цього чоловіка сказала журналістам, що він скасував заповіт на Ільницьку ще до смерті.

Розслідувачі з'ясували, що жінка заплатила за новий будинок близько 2 мільйонів гривень, з яких 200 тисяч – ціна землі. За їхніми даними, це у 24 рази менше ринкової вартості такого будинку.

Експерт з нерухомості Євгеній Полунов каже, що від вказання реальної ринкової вартості в договорі купівлі-продажу держава б отримала 3,5 мільйони гривень податків. Однак фактично йдеться про близько 160 тисяч гривень.

Нагадаємо, стосовно заступника генпрокурора Вербицького розпочато провадження.

Раніше стало відомо, що заступник генпрокурора Вербицький мешкає у будинку за пів мільйона доларів, купленому у шість разів дешевше.

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