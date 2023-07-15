"Дівчинка, на яку летять ракети НАТО": автор муралу в окупованому Маріуполі використав чуже фото

Італієць, який створив для ворога мурал з дівчинкою, на яку "летять ракети НАТО", використав чуже фото. Авторка не погоджувалася на його використання.

Про це Гелен Уіттл повідомила у своєму інстаграмі.

"Мені повідомили, що моє фото, зроблене у 2018 році, було використано для створення муралу в Маріуполі, Україна. Художник зі мною не зв'язувався, я не давала дозволу на використання цього зображення", – зазначила фотографиня.

Вона додала, що її думки й погляди жодним чином не збігаються з думками й поглядами цього художника.

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Раніше на одній з багатоповерхівок Маріуполя створили мурал, присвячений дівчинці Мілані, яка втратила маму внаслідок обстрілу російськими "градами" у 2015 році. Окупувавши місто у 2022 році, циніки знищили його з метою приховання власних злочинів.

Щобільше, загарбники створили нову "картину" на іншій багатоповерхівці, яку самі ж розбомбили. На ній зображена дівчинка, на яку "падають ракети НАТО".

Нагадаємо, у Маріуполі зросла кількість російських військових. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, зараз там близько 35 000 окупантів.

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