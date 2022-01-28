"Дівчинка найважча, але стабільна": у лікарні Мечникова у Дніпрі розповіли про стан поранених нацгвардійців

"Дівчинка найважча, але стабільна": у лікарні Мечникова у Дніпрі розповіли про стан поранених нацгвардійців

За словами головного лікаря Сергія Риженка, стан поранених бійців стабільний.

У лікарні Мечникова у Дніпрі перебувають четверо поранених під час стрілянини, яку влаштував 20-річний контрактник Артемій Рябчук. Головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко повідомив про стан здоров’я поранених військових.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

За його словами, поранені йдуть на поправку, але сьогодні, 28 січня, проведуть кілька складних операцій.

"Дівчинка, яка найважча, сьогодні вже стабільна. Вона ще на апараті ШВЛ, але гемоглобін в неї вже 85, а надійшла до нас вона з 30. Ми думаємо, що вони обов’язково повинні одужати. Сьогодні ми плануємо провести дві складні операції", - сказав Риженко.

За його словами, о 8:30 бійців почали оперувати.

Також головний лікар зазначив, що до лікарні записалися понад 100 людей, які хочуть здати кров для поранених бійців.

Нагадаємо, що 27 січня о 03:40 військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ. Після чого зі зброєю втік. У результаті стрілянини 5 осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

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