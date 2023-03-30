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Дівчинка сама зателефонувала до поліції: на Хмельниччині чоловік ґвалтував 11-річну доньку своєї дружини

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Дівчинка сама зателефонувала до поліції: на Хмельниччині чоловік ґвалтував 11-річну доньку своєї дружини

Фото: pixabay.com

Підозрюваний на суді провини не визнав.

У Хмельницькій області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який ґвалтував 11-річну доньку своєї дружини. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, чоловік вчиняв сексуальне насильство над своєю падчеркою. Він вперше зґвалтував дівчинку, коли їй було 11 року. Агресор погрожував дитині, що він вб'є її та матір. Неповнолітня злякалась за життя матері, а тому наважилась сама зателефонувати до поліції. 

Суд першої інстанції засудив педофіла до довічного позбавлення волі, проте його захист оскаржив вирок. Апеляційний суд 2023 року визнав вирок справедливим. 

Зазначимо, що засуджений уже відбував покарання за зґвалтування рідної доньки. Тоді його засудили до 10 років в'язниці. 

Нагадаємо, у Закарпатській області спалахнув скандал після того, як трьох підлітків, підозрюваних у сексуальному насильстві, засудили до умовних термінів. Після розголосу прокуратура вирішила подати апеляцію на судовий вирок.

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Дата публікації
Перегляди
2669
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