Дівчинка, яка стоїть на руках: в Instagram Бенксі з'явився малюнок з Бородянки

11 листопада в Instagram Бенксі - скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена, з'явився малюнок дівчинки, яка стоїть на руках.

Геотег, яким підписаний стінопис, свідчить про те, що цей малюнок зроблений у Бородянці - українського селища, яке дуже постраждало від російських обстрілів.

Після малюнку з дівчинкою йде кілька фото знищеної будівлі у Бородянці.

Через те, що постать Бенксі - досить загадкова і провокативна, нині немає підтвердження, що він насправді побував в Україні та намалював це графіті.

Цікаво, що малюнок з'явився у соціальній мережі художника після майже річного мовчання в Instagram.

Кількість уподобайок зображення уже досягнула майже одного мільйона, а під постом є близько 10 тисяч коментарів.

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Нагадаємо, що у грудні 2020 року на одному з будинків в англійському місті Бристоль з'явилося нове графіті художника Бенксі. На картині зображена жінка, яка чхає, а її зуби вилітають.

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