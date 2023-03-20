Дівчину зі скакалкою з Івано-Франківська, на яку накинулася жінка, засудили у рідному навчальному закладі

Історія із дівчиною з Івано-Франківська, яка стрибала на скакалці у себе у дворі і на неї на кинулась жінка поважного віку, отримала несподіване продовження.

Як виявилось, дівчину засудили у рідному навчальному закладі. Більше того, їй наказали видалити скандальне відео з її TikTok та Instagram та заборонили спілкуватися із журналістами і давати будь-які коментарі на цю тему.

Про це повідомила журналістка Ганна Рибалка на своєму YouTube-каналі.

Ганна розповіла, що дівчині 19 років, її звати Ліза. Вона каже, що вдячна усім, хто її підтримує, однак спілкуватися з журналістами нині не хоче через позицію керівництва закладу.

"Дівчинку зі скакалкою з Франківська, чиє відео стало вірусним, розкритикували в рідному навчальному закладі. Більше того, їй наказали видалити відео з свого тіктоку та інсти, а ще попросити зробити це всіх, хто перепостив", - додала журналістка.

Нагадаємо, в Івано-Франківську спалахнув скандал: у дворі між багатоповерхівками жінка почала зачіпати дівчинку через те, що та стрибала на скакалці. Старша жінка поводилася доволі нахабно, вона назвала дівчинку "соплячкою невихованою" та "г**ном паршивим", водночас дівчина трималася дуже гідно.

Психологічний стан українців на межі: після гострих емоцій почнуться апатичні стани

Читайте також: