Дівчину ховали без голови: водій, який 15 років тому під Тернополем на смерть збив двох подруг, прийшов до поліції

Чоловіка затримали та помістили у СІЗО.

У селі Петрики, що під Тернополем, водій на смерть збив двох подруг, віком 16 та 18 років та втік з місця аварії. Чоловік тільки через 15 років здався поліції.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними слідства, ДТП сталась 8 жовтня 2005 року Тоді чоловік посеред дороги збив двох дівчат, віком 16 та 18 років. Після аварії водій втік з місця та понад 15 років переховувався від поліції. Тоді його оголосили у міжнародний розшук.

29 червня 2021 року винуватець ДТП здався правоохоронцям. Він зізнався у скоєному, чоловіка затримали та помістили в СІЗО. Наразі триває слідство.

За даними місцевих ЗМІ, 26-річний водій на момент ДТП був нетверезим. Він смертельно травмував двох дівчат, причому одну з них, 18-річну Світлану, метрів тридцять провіз на своєму капоті. А 16-річна Наталя вдарилась об лобове скло, яке розбилось і відрізало їй голову. Тіло впало на асфальт, а голова застрягла між сидіннями і лишилась у салоні. Дівчину так і поховали без голови, її підкинули буквально через кілька годин після похорону просто на очах відвідувачів місцевого бару. За словами родичів загиблої, винуватець аварії в минулому був працівником податкової та певний час переховувався у Росії.

Нагадаємо, у Львові судитимуть водія сміттєвоза, який на смерть збив жінку.

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