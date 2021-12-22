Дівчину, яку розшукували в Івано-Франківську, знайшли у лікарні

Дівчина пішла з дому 21 грудня і не повернулась.

16-річна дівчина, яку майже добу розшукували в Івано-Франківську, перебуває в обласній дитячій клінічній лікарні у важкому стані. У дитини — політравма через падіння з моста на вулиці Привокзальній.

Про це "Суспільне" повідомила керівниця відділу ювенальної превенції Прикарпаття Алла Бойчук.

"Наразі ми - в лікарні, з'ясовуємо всі обставини, батьки дівчинки також тут. Дитину обстежують, скликали всіх лікарів. У неї — травми, пов'язані з падінням із моста на Привокзальній. Її стан — важкий", — сказала Алла Бойчук.

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Раніше стало відомо, що в Івано-Франківську зникла безвісти 16-річна Анастасія Галій. Дівчина у вівторок, 21 грудня, близько 14 години пішла з дому та не повернулася.

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