Дівчині було 22 роки, хлопцю — 25: на Чернігівщині пара загинула, підірвавшись на міні

Все, що залишилося від мотоцикла, на якому їхала пара / © Facebook-сторінка Олександра Селіверстова

У прикордонному селі Погорільці Семенівської громади, що на Чернігівщині, 19 квітня двоє молодих людей загинули внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Що про них відомо, розповіла староста села Наталія Крищенко у коментарі «Суспільне Чернігів».

Подружня пара їхала на мотоциклі і наїхала на міну. Травми виявилися несумісними з життям.

«Сталася біда, це молода пара. Дівчині було 22 роки, вона родом із нашого села, а хлопець — із Шостки. Жили вони у цивільному шлюбі, до Погорільців приїхали в гості», — каже Наталія Крищенко.

Станом на вечір 20 квітня тіла загиблих досі не забрали. На місце підриву очікували на приїзд саперів, аби безпечно дістатися до тіл. Роботу фахівців ускладнює безпекова ситуація.

​«Чекаємо служби, бо сапери їдуть здалеку. Туди не так просто зайти через активність дронів. Транспортний засіб уже знайшли, але операція триває», — зазначила староста.

Раніше повідомлялося, що російські війська 20 квітня атакували місто Прилуки на Чернігівщині за допомогою безпілотників.