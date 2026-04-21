Дівчині було 22 роки, хлопцю — 25: на Чернігівщині пара загинула, підірвавшись на міні
Пара загинула внаслідок підриву на вибуховому пристрої, коли їхала на мотоциклі у прикордонному селі.
У прикордонному селі Погорільці Семенівської громади, що на Чернігівщині, 19 квітня двоє молодих людей загинули внаслідок підриву на вибуховому пристрої.
Що про них відомо, розповіла староста села Наталія Крищенко у коментарі «Суспільне Чернігів».
Подружня пара їхала на мотоциклі і наїхала на міну. Травми виявилися несумісними з життям.
«Сталася біда, це молода пара. Дівчині було 22 роки, вона родом із нашого села, а хлопець — із Шостки. Жили вони у цивільному шлюбі, до Погорільців приїхали в гості», — каже Наталія Крищенко.
Станом на вечір 20 квітня тіла загиблих досі не забрали. На місце підриву очікували на приїзд саперів, аби безпечно дістатися до тіл. Роботу фахівців ускладнює безпекова ситуація.
«Чекаємо служби, бо сапери їдуть здалеку. Туди не так просто зайти через активність дронів. Транспортний засіб уже знайшли, але операція триває», — зазначила староста.
Раніше повідомлялося, що російські війська 20 квітня атакували місто Прилуки на Чернігівщині за допомогою безпілотників.