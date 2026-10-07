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Дівчинка з відео рятувальників вижила: загинули її бабуся, мама та однорічний братик
Через російський удар по Прилуках загинули три покоління однієї родини — бабуся, донька та однорічний онук.
Внаслідок кривавого ракетного удару РФ по Прилуках загинули 58-річна жінка, її донька та однорічний онук.
Про це передає «Суспільне Чернігів».
Родина проживала на п’ятому поверсі будинку, куди поцілила російська ракета. Загинула 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Ще одна онука — Ольга — вижила.
Кума загиблої Вікторії Бондаренко, Лариса Галич, розповіла журналістам, що 58-річна Вікторія вдома доглядала найменшого онука Олександра, якому був один рік і дев’ять місяців. Донька Вікторії — 37-річна Катерина — працювала в місцевому кіоску. Чоловік Катерини працює за кордоном і вже їде додому, щойно дізнався про трагедію.
За словами, Лариси Галич, старша донька Катерини Ольга вижила.
«Вона була в тій кімнаті, що виходить у двір. Її забрали родичі», — зазначила знайома родини.
У коментарях у соцмережах Лариса Галич раніше підтвердила, що на відео, де рятувальник несе дитину, яку щойно дістали з-під завалів — старша донька родини Ольга.
Кривавий удар РФ по Прилуках: останні новини
Нагадаємо, що сьогодні, 7 жовтня, Прилуки на Чернігівщині опинилися під російським ударом. На місто летіли крилаті ракети.
Кількість загиблих зросла до 18 осіб, серед яких четверо дітей.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про російську атаку на Прилуки та її наслідки.