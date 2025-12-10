Дівчинку впізнав батько: у Тернополі підтвердили загибель 4-річної дитини та її мами під час атаки РФ

Трагедія в Тернополі / © ДСНС

Реклама

Тіла 4-річної Софії Попик та її 35-річної матері Тетяни ідентифікували у Тернополі. Дівчинку впізнав батько.

Про це повідомила депутатка Тернопільської районної ради Світлана Гуменна.

«Внаслідок ракетної атаки ворога на Тернопіль 19 листопада трагічно загинула Софійка Попик. Це підтвердилось, сьогодні, 8 грудня. Їй було 4 рочки. Мама Софійки, 35-річна Тетяна Попик та бабуся — 54-річна Галина Мацьків, загинули того ж злощасного дня», — повідомила Світлана Гуменна.

Реклама

За її словами, батько зміг упізнати доньку після того, як 8 грудня знайшли ще двох загиблих у результаті атаки 19 листопада. Тіло матері Тетяни підтвердили завдяки аналізу ДНК, оскільки візуально визначити його не вдалося.

Раніше, 25 листопада, у Тернополі відбулося прощання з бабусею Софії, 54-річною Галиною Мацьків, яка також загинула під час ракетного удару.

Що відомо про загиблих в Тернополі

За інформацією місцевих ЗМІ, Тетяна Попик працювала у фінансово-господарському відділі Департаменту капітального будівництва Тернопільської ОДА і поки перебувала у декретній відпустці.

«Батька, Романа, знали давно, вони виросли в одному дворі. Таню теж знали, її сестра жила у цьому будинку. Нещодавно переїхали сюди три роки тому. Гарна, спокійна сім’я… хотіли майбутнього, але його не стало», — розповіла знайома родини Ірина.

Реклама

Станом на 10 грудня кількість загиблих під час атаки РФ у Тернополі зросла до 38 осіб, серед яких восьмеро дітей.

Ще троє вважаються зниклими безвісти. 9 грудня в місті почали демонтувати багатоповерхівку на вулиці Стуса, зруйновану ракетою Х-101.

Раніше йшлося про те, що у Тернополі поховали Марію та двох її дітей, які теж загинули 19 листопада від російської ракети. Вижив лише батько Камаль. Журналісти показали емоційні кадри прощання.