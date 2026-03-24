Дівчину забрала "швидка", а її чоловік загинув: у Запоріжжі РФ ударила по сім’ї переселенців (фото)

Очевидці розповіли про трагедію молодої родини, що втекла від війни, але не вбереглася в тилу.

Пошкоджений будинок у Запоріжжі через нічну атаку / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Після масованої атаки на Запоріжжя у ніч проти 24 березня жителі міста розповіли про пережите. Зокрема, жителька пошкодженого ударом будинку поділилася, що її сусідку госпіталізували, а чоловік сусідки загинув.

Про це повідомило «Суспільне Запоріжжя».

«У нас на восьмому поверсі дівчину забрала «швидка», а її чоловік загинув. Вони переселенці. Хороші люди, молода сім’я. Дітей в них немає, вони молоді», — розповіла містянка.

У ДСНС України повідомили, що через ворожу атаку у Запоріжжі за однією адресою загорілася багатоповерхівка, а за іншою — житловий будинок зазнав часткових руйнувань, після чого виникла пожежа. Крім того, зайнялися вантажні та легкові автомобілі.

Вибухова хвиля також пошкодила розташовані поруч будівлі.

Аварійно-рятувальні роботи вже завершено, усі осередки займання ліквідовані рятувальниками.

За словами голови ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки на Запоріжжя та район загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Загалом за добу окупанти здійснили 820 обстрілів по 44 населених пунктах області. Зокрема, Запоріжжя зазнало ракетного удару — по місту випустили п’ять ракет.

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя (7 фото)

Нічний удар по Запоріжжю - що відомо

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Запоріжжя у ніч проти 24 березня. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, там постраждали люди.

Федоров повідомив, що ворог вдарив по Запоріжжю дронами та ракетами. Пошкоджені шість багатоквартирних і два приватні будинки, магазин, нежитлові будівлі та об’єкт промислової інфраструктури.

Над ранок очільник ОВА написав, що у Запоріжжі через атаку загинула людина, а кількість постраждалих зросла до п’яти. Постраждалим надають допомогу.

