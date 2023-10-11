Диверсант ГРУ Росії спробував підірвати АЗС у Харкові: чим усе закінчилося (фото)

Зловмисника спіймали, коли той закладав вибухівку під бочку з газом на одній із харківських АЗС.

СБУ і Нацполіція спіймали на гарячому диверсанта Головного розвідуправління Росії, який хотів підірвати декілька АЗС у Харкові та інших областях України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Контррозвідка СБУ разом з Департаментом карного розшуку Нацполіції провели багатоходову спецоперацію і затримали в Харкові диверсанта російського ГРУ. За вказівкою цієї спецслужби він готував підриви двох автозаправок у Харкові та інших регіонах України.

Задля диверсій зловмисник планував використати саморобну вибухівку, яку зберігав у спеціально облаштованому схроні в одному з лісових масивів Харківщини.

У Харкові затримано російського диверсанта / Фото: Служба безпеки України

У Харкові затримано російського диверсанта / Фото: Служба безпеки України

Яка була мета підривів АЗС

"Відповідно до задуму російської воєнної розвідки, підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах", – пояснили в СБУ.

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Правоохоронці спіймали диверсанта прямісінько під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських АЗС. Під час затримання було одразу деактивовано вибухівку зловмисника, яка складалася з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.

Окрім цього, викрито факти причетності затриманого до скоєння серії інших диверсій на Харківщині. Серед них – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих АЗС.

Що відомо про затриманого в Харкові диверсанта

За даними слідства, російським диверсантом виявився експрацівник розформованої міліції. Він через суд намагався поновитися на колишній посаді. А після початку повномасштабного вторгнення зловмисника дистанційно завербував представник російської воєнної розвідки.

У Харкові затримано російського диверсанта / Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків у затриманого знайшли:

майже 5 кг пластиду;

детонатори;

годинниковий механізм до вибухівки;

2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5;

револьвер;

майже 900 тис. грн готівки.

Слідчі СБУ планують повідомити затриманому про підозру за ст. 113 та ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

У Харкові затримано російського диверсанта / Фото: Служба безпеки України

У Харкові затримано російського диверсанта / Фото: Служба безпеки України

У Харкові затримано російського диверсанта / Фото: Служба безпеки України

У Харкові затримано російського диверсанта / Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, СБУ встановила особи двох зрадників, які скоригували ракетний удар по кафе у Грозі на Харківщині 5 жовтня, внаслідок чого загинули 55 людей.

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