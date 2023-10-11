Диверсант ГРУ Росії спробував підірвати АЗС у Харкові: чим усе закінчилося (фото)

Зловмисника спіймали, коли той закладав вибухівку під бочку з газом на одній із харківських АЗС.
СБУ і Нацполіція спіймали на гарячому диверсанта Головного розвідуправління Росії, який хотів підірвати декілька АЗС у Харкові та інших областях України.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Контррозвідка СБУ разом з Департаментом карного розшуку Нацполіції провели багатоходову спецоперацію і затримали в Харкові диверсанта російського ГРУ. За вказівкою цієї спецслужби він готував підриви двох автозаправок у Харкові та інших регіонах України.
Задля диверсій зловмисник планував використати саморобну вибухівку, яку зберігав у спеціально облаштованому схроні в одному з лісових масивів Харківщини.
Яка була мета підривів АЗС
"Відповідно до задуму російської воєнної розвідки, підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах", – пояснили в СБУ.
Правоохоронці спіймали диверсанта прямісінько під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських АЗС. Під час затримання було одразу деактивовано вибухівку зловмисника, яка складалася з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.
Окрім цього, викрито факти причетності затриманого до скоєння серії інших диверсій на Харківщині. Серед них – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих АЗС.
Що відомо про затриманого в Харкові диверсанта
За даними слідства, російським диверсантом виявився експрацівник розформованої міліції. Він через суд намагався поновитися на колишній посаді. А після початку повномасштабного вторгнення зловмисника дистанційно завербував представник російської воєнної розвідки.
Під час обшуків у затриманого знайшли:
- майже 5 кг пластиду;
- детонатори;
- годинниковий механізм до вибухівки;
- 2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5;
- револьвер;
- майже 900 тис. грн готівки.
Слідчі СБУ планують повідомити затриманому про підозру за ст. 113 та ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ встановила особи двох зрадників, які скоригували ракетний удар по кафе у Грозі на Харківщині 5 жовтня, внаслідок чого загинули 55 людей.
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