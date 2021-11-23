Дивилися в чотири ока й на 360 градусів: у Запоріжжі на "зебрі" збили пішоходів, які надто обережно переходили дорогу (відео)

Чоловік і жінка в усі очі дививилися, щоб не потрапити під колеса, але їх примудрилися все одно збити.

У Запоріжжі на нерегульованому пішохідному переході примудрилися збити двох пішоходів, які робили все, щоб безпечно дістатися іншої сторони вулиці.

Відео ДТП виклали в соцмережі.

На кадрах видно, як чоловік і жінка, стоячи на узбіччі, пропустили кілька автівок, які б мали за правилами пропустити на "зебрі" пішоходів. Далі вони пришвидшилися і прошмигнули кілька метрів дорогою, потім ухилилися від авто, що проїздило, перебігли ще кілька метрів - але марно.

Буквально в кількох сантиметрах від них різко зупинився легковик, і коли пара вже здавалося б дісталася "пункту Б", цей легковик ззаду "підбив" інший, і він за інерцією поїхав вперед і влетів у чоловіка і жінку, прокативши їх на капоті.

Користувачі в Мережі прокоментували побачене:

Пішоходи цілі. Вони пішли досить швидко.

А потім автолюбителі писатимуть, що пішохід винний, бо він не має очей на 360 градусів.

Як це по-запорізьки.

У Запоріжжі на "зебрі" примудрилися збити пішоходів, які обережно переходили дорогу

Нагадаємо, що у Харкові на "зебрі" авто на швидкості влетіло в 10-річного хлопчика, який переходив дорогу. Дитина відлетіла на кілька метрів і змогла самостійно здійнятися на ноги. Водія-порушника місцеві бізнесмени-активісти вимагають позбавити прав на кермування авто.

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