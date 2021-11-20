"Дивитись не можна, бо не ваше": місцеві жителі нарікають на "фекальні озера" в курортній Кирилівці

"Дивитись не можна, бо не ваше": місцеві жителі нарікають на "фекальні озера" в курортній Кирилівці

На території однієї із баз відпочинку є вигрібні ями, через які утворюються "фекальні озера".

Місцеві жителі нарікають на те, що на одній із баз відпочинку в курортній Кирилівці утворились "фекальні озера". Люди стверджують, що зливна систему закладу забруднює прилеглу територію.

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Про це повідомляє РІА Мелітополь.

На території однієї із баз відпочинку є вигрібні ями, через які утворюються "фекальні озера". Суборендатори, які працюють на території бази відпочинку, нарікають на постійний неприємний запах, що створює незручності відпочивальникам.

"Дихають міазмами наші відпочивальники і всі гази йдуть у їхній номери. Ба більше, вони кидають у яму глибокий насос і перекачують фекалії у цей прихований кісон. Ночами перекачували сюди і, якщо недогледіли тут, на ранок виходило фекальне озеро", - каже місцевий мешканець Павло Дробний.

На базі відпочинку через це викликали поліцію. Жінка, яка розповіла, що вона працює охоронницею закладу заявила, що їй не сподобалось, як місцеві жителі оглядають вигрібні ями.

"Там л**но, але дивитись на нього не можна, бо воно не ваше", - прокоментувала працівниця бази відпочинку.

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