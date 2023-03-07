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"Дивіться на свою дурну ракету": бабуся з Херсонщини здивувала Мережу своєю хоробрістю (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
2327
Час на прочитання
2 хв
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"Дивіться на свою дурну ракету": бабуся з Херсонщини здивувала Мережу своєю хоробрістю (відео)

Фото: скріншот відео TikTok

"Ця жінка має серце воїна", - сказав один з дописувачів.

Відео з літньою жінкою із Херсонської області, яка стоїть поруч з ворожою ракетою РСЗВ та сварить окупантів, облетіло Мережу. На нього бурхливо відреагували користувачі.

На оприлюдненому відео TikTok літня жінка звернулася до російських загарбників.

"Ви, козли, думали, що нас переможете? А фігу! Дивіться на свою дурну ракету", – сказала бабуся окупантам.

@nastjademanik Херсон- це Україна #ХерсонцеУкраїна❤️ #перемогазанами ♬ оригінальний звук - nastjademanik

На безстрашність та хоробрість бабусі відреагували у соцмережі. Люди захоплюються відважністю та бойовим духом української жінки.

  • "Давай, бабусю! Давай!"
  • "Неперевершено!"
  • "Мені подобається ця жінка. Нехай вона буде у безпеці"
  • "Оце дух!"
  • "Їм доводиться через багато що пройти, і вони просто чудові люди. Люблю цих українців!"
  • "Мені подобається ця жінка! Має серце воїна. Хай зберігає її Бог, щоб вона могла відсвяткувати перемогу України"
  • "Всі українські бабусі нагадують мені моїх італійських бабусь"

Напередодні, 6 березня, українські прикордонники показали, що відбувається в Бахмуті. Судячи з відео, місто – під контролем Сил оборони, а ворог зазнає величезних втрат.

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Дата публікації
Перегляди
2327
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