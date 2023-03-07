"Дивіться на свою дурну ракету": бабуся з Херсонщини здивувала Мережу своєю хоробрістю (відео)

"Ця жінка має серце воїна", - сказав один з дописувачів.

Відео з літньою жінкою із Херсонської області, яка стоїть поруч з ворожою ракетою РСЗВ та сварить окупантів, облетіло Мережу. На нього бурхливо відреагували користувачі.

На оприлюдненому відео TikTok літня жінка звернулася до російських загарбників.

"Ви, козли, думали, що нас переможете? А фігу! Дивіться на свою дурну ракету", – сказала бабуся окупантам.

На безстрашність та хоробрість бабусі відреагували у соцмережі. Люди захоплюються відважністю та бойовим духом української жінки.

"Давай, бабусю! Давай!"

"Неперевершено!"

"Мені подобається ця жінка. Нехай вона буде у безпеці"

"Оце дух!"

"Їм доводиться через багато що пройти, і вони просто чудові люди. Люблю цих українців!"

"Мені подобається ця жінка! Має серце воїна. Хай зберігає її Бог, щоб вона могла відсвяткувати перемогу України"

"Всі українські бабусі нагадують мені моїх італійських бабусь"

Напередодні, 6 березня, українські прикордонники показали, що відбувається в Бахмуті. Судячи з відео, місто – під контролем Сил оборони, а ворог зазнає величезних втрат.

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