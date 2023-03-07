"Дивіться на свою дурну ракету": бабуся з Херсонщини здивувала Мережу своєю хоробрістю (відео)

"Ця жінка має серце воїна", - сказав один з дописувачів.
Відео з літньою жінкою із Херсонської області, яка стоїть поруч з ворожою ракетою РСЗВ та сварить окупантів, облетіло Мережу. На нього бурхливо відреагували користувачі.
На оприлюдненому відео TikTok літня жінка звернулася до російських загарбників.
"Ви, козли, думали, що нас переможете? А фігу! Дивіться на свою дурну ракету", – сказала бабуся окупантам.
@nastjademanik Херсон- це Україна #ХерсонцеУкраїна❤️ #перемогазанами ♬ оригінальний звук - nastjademanik
На безстрашність та хоробрість бабусі відреагували у соцмережі. Люди захоплюються відважністю та бойовим духом української жінки.
- "Давай, бабусю! Давай!"
- "Неперевершено!"
- "Мені подобається ця жінка. Нехай вона буде у безпеці"
- "Оце дух!"
- "Їм доводиться через багато що пройти, і вони просто чудові люди. Люблю цих українців!"
- "Мені подобається ця жінка! Має серце воїна. Хай зберігає її Бог, щоб вона могла відсвяткувати перемогу України"
- "Всі українські бабусі нагадують мені моїх італійських бабусь"
Напередодні, 6 березня, українські прикордонники показали, що відбувається в Бахмуті. Судячи з відео, місто – під контролем Сил оборони, а ворог зазнає величезних втрат.
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