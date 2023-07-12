Дивіться трансляцію обговорення саміту НАТО у Вільнюсі – онлайн

У литовському Вільнюсі триває другий день 74-й саміту НАТО. Сьогодні, у середу 12 липня, від 08:15 дивіться трансляцію про саміт НАТО у наших YouTube (https://www.youtube.com/tsn) та Facebook (https://www.facebook.com/tsn.ua/).

Перебіг подій у Вільнюсі оперативно коментуватимуть відомі українські експерти:

політолог Максим Джигун;

політконсультант, президент агенції досліджень та аналітики "РАДА" Дмитро Васильєв;

військовий аналітик, співробітник СБУ (2004 – 2015 років) Іван Ступак.

Що отримає Україна від довгоочікуваного саміту — спостерігайте онлайн разом з ТСН!

Нагадаємо, під час першого дня саміту НАТО у Вільнюсі пролунало чимало заяв, які стосувалися України, її членства в Альянсі, а також війни проти російських окупантів. У НАТО вирішили, що Україна отримає запрошення, "коли члени Альянсу дійдуть згоди, і будуть виконані умови". Водночас ПДЧ для України таки скасують.

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