Дивіться загальнонаціональний телемарафон #UAразом на телеканалах групи 1+1 media

16 лютого, з нагоди відзначення Дня Єднання, за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики відбудеться спільний загальнонаціональний та регіональний телемарафон #UAразом.

Марафон складатиметься з двох спеціальних прямих включень протягом дня – від 8:00 до 10:00 та від 19:00 до 22:00, та об’єднає багатомільйонну телевізійну аудиторію.

До телемарафону приєднаються одразу три телеканали групи 1+1 media – 1+1, УНІАН ТБ та 1+1 International, паралельно відбуватиметься стрім на ресурсах ТСН.ua та УНІАН. Відповідно, ті телевізійні продукти, які були заплановані в тайм-слотах перед спецпрограмуванням, будуть перенесені на інший час.

Представлятиме групу 1+1 media на телемарафоні #UAразом ведуча "Право на владу" та ТСН Наталія Мосейчук, яка спільно з колегами з інших телеканалів спілкуватиметься з гостями ефіру та розповідатиме ключові новини відносно останніх подій в країні.

Крім цього, матеріали, пов’язані з висвітленням Дня єднання, будуть поширені на ключових інформаційних ресурсах холдингу – у випусках новин, на новинних сайтах та в соціальних мережах.

"У такий турбулентний час важливо сконцентруватися на найголовнішому та об’єднати зусилля навколо теми безпеки, інформаційної в тому числі. Разом з колегами ми організовуємо телемарафон, головна мета якого – показати, що ми сильні духом, що в нас є достатньо ресурсів, аби протистояти ворогу за будь-яких обставин, і що зберігати спокій та не панікувати – завдання №1 для кожного українця. Ми повинні підтримувати одне одного і робити все, щоб в наших силах, аби зберегти позитивні настрої в суспільстві. Вірю, що все вдасться!", – коментує Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Під час ефірів підійматимуть важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять та турбують українців. Серед спікерів: представники влади, лідери громадської думки, волонтери. Вони говоритимуть на тему єднання, а також про наративи, які допомагають об'єднувати нашу країну. Відкриватиме марафон Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, який багато хто на Заході називають днем потенційного вторгнення Росії в Україну, Днем єднання українців. Відповідно, цього дня буде проведена низка заходів та ініціатив, покликаних популяризувати свято та об’єднати мільйони українців у всьому світі.