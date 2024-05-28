Дивне явище в Маріуполі: Азовське море відійшло від берега на сотні метрів – відео

Подібне явище спостерігається і в російському Таганрозі.

У тимчасово окупованому Маріуполі Азовське море відійшло від берега на сотні метрів. Берегова лінія істотно відсунулася від місця, де проходила раніше.

Відео показав радник мера міста Петро Андрющенко.

"Дивне явище на Азовському морі. Море відійшло від берега на рекордну відстань. Сотні метрів. Причини поки незрозумілі, але точно аномальні", - написав він.

Андрющенко також зазначив, що подібне явище спостерігається не лише в Маріуполі на лівобережжі, а й в російському Таганрозі.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську.

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