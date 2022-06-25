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Дивні питання та розмова російською: мер Берліна поговорила з несправжнім Кличком

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Дивні питання та розмова російською: мер Берліна поговорила з несправжнім Кличком

Фото: скриншот з відео

Мер Берліна спілкувалась з чоловіком, який представився міським головою Києва Віталієм Кличком.

Мер Берліна Франциска Ґіффай 15 хвилин спілкувалась з чоловіком, який представився міським головою Києва Віталієм Кличком. Проте під час цієї розмови у політикині виникли підозри, що насправді це – не Кличко. 

Про це пише DW.

Про інцидент розповіли в канцелярії Сенату Берліна. Відеодзвінок припинився, як тільки Ґіффай зрозуміла, що це – діпфейк.

"Жодних ознак того, що відеоконференція проводилася не з реальною людиною, не було. Очевидно, це діпфейк. Для розслідування викликали поліцію", - пише канцелярія.

Діпфейк – це методика синтезу зображення людини з використанням штучного інтелекту.

За словами прессекретаря, перша чверть години розмови з самозванцем була абсолютно нічим не примітною.

Псевдомер Києва цікавився про справи українських біженців, уточнював цифри. Сумніви з'явились вже після того, "Кличко" почав наголошувати, що біженці намагаються отримувати соціальні виплати в столиці Німеччини.

"І було прохання, щоб ми могли через владу вжити заходів для підтримки молодих хлопців, які повертаються до України воювати", - додала речниця мера.

Остання тема найбільше здивувала Ґіффай, адже зовсім не була пов'язана з війною. Несправжній "Кличко" попросив Берлін посприяти проведенню гей-параду в Києві. Після цього відеодзвінок і перервався.

Німецька газета Bild зв'язалася зі справжнім мером Києва. Кличко запевнив, що невдовзі сам поговорить зі своєю колегою з Берліна з допомогою офіційних каналів. Мійський голова запевнив, що добре володіє німецькою, отож перекладач йому не знадобиться.

У відповідь Ґіффай подякувала і зазначила, що самозванець хотів розмовляти російською мовою, використовуючи допомогу перекладача. Псевдомер зазначив, що начебто навколо співробітники, які не розуміють німецької мови.

Нагадаємо, посол Мельник розповів, на якому етапі перебуває постачання з Німеччини ста установок Panzerhaubitze 2000.

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