Дивні питання та розмова російською: мер Берліна поговорила з несправжнім Кличком

Мер Берліна спілкувалась з чоловіком, який представився міським головою Києва Віталієм Кличком.

Мер Берліна Франциска Ґіффай 15 хвилин спілкувалась з чоловіком, який представився міським головою Києва Віталієм Кличком. Проте під час цієї розмови у політикині виникли підозри, що насправді це – не Кличко.

Про це пише DW.

Про інцидент розповіли в канцелярії Сенату Берліна. Відеодзвінок припинився, як тільки Ґіффай зрозуміла, що це – діпфейк.

"Жодних ознак того, що відеоконференція проводилася не з реальною людиною, не було. Очевидно, це діпфейк. Для розслідування викликали поліцію", - пише канцелярія.

Діпфейк – це методика синтезу зображення людини з використанням штучного інтелекту.

За словами прессекретаря, перша чверть години розмови з самозванцем була абсолютно нічим не примітною.

Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass die Videokonferenz nicht mit einer echten Person geführt wird. Allem Anschein nach handelt es sich um Deep Fake. Das LKA Berlin, Staatsschutz, ist eingeschaltet. https://t.co/SWgvn9JRNR pic.twitter.com/soWNZwuQAb — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) June 24, 2022

Псевдомер Києва цікавився про справи українських біженців, уточнював цифри. Сумніви з'явились вже після того, "Кличко" почав наголошувати, що біженці намагаються отримувати соціальні виплати в столиці Німеччини.

"І було прохання, щоб ми могли через владу вжити заходів для підтримки молодих хлопців, які повертаються до України воювати", - додала речниця мера.

Остання тема найбільше здивувала Ґіффай, адже зовсім не була пов'язана з війною. Несправжній "Кличко" попросив Берлін посприяти проведенню гей-параду в Києві. Після цього відеодзвінок і перервався.

Німецька газета Bild зв'язалася зі справжнім мером Києва. Кличко запевнив, що невдовзі сам поговорить зі своєю колегою з Берліна з допомогою офіційних каналів. Мійський голова запевнив, що добре володіє німецькою, отож перекладач йому не знадобиться.

У відповідь Ґіффай подякувала і зазначила, що самозванець хотів розмовляти російською мовою, використовуючи допомогу перекладача. Псевдомер зазначив, що начебто навколо співробітники, які не розуміють німецької мови.

Нагадаємо, посол Мельник розповів, на якому етапі перебуває постачання з Німеччини ста установок Panzerhaubitze 2000.

Читайте також: