Дивний перформанс: в російському Якутську піснями і хороводами жінки протестували проти мобілізації (відео)

В Сибіру жінки вийшли на протест проти мобілізації.

Протестували вони у досить дивний спосіб - водили хороводи і співали пісні.

Відео "протестного" дійства виклали в Мережі.

Також читайте Протести проти мобілізації в Росії: стала відома кількість затриманих у 32 містах

На центральній площі російського Якутська відбулася жіноча акція проти мобілізації. На неї прийшли близько 400 осіб, звучали гасла "Ні війні" та "Ні геноциду".

Були затримані, як чоловіки, так і жінки, їх кількість не називається.

В той же час після антимобілізаційних кричалок жінки заходилися водити хороводи і співати пісні, тим самим благословляючи своїх чоловіків на війну, і щоб ті повернулися живими додому.

Видання повідомляло про автобус затриманих і оцінило дії поліції як "агресивні".

Нагадаємо, в РФ можуть примусово мобілізувати українських військовополонених.

Читайте також: