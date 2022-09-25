Дивний перформанс: в російському Якутську піснями і хороводами жінки протестували проти мобілізації (відео)

В Сибіру жінки вийшли на протест проти мобілізації.
Протестували вони у досить дивний спосіб - водили хороводи і співали пісні.
Відео "протестного" дійства виклали в Мережі.
На центральній площі російського Якутська відбулася жіноча акція проти мобілізації. На неї прийшли близько 400 осіб, звучали гасла "Ні війні" та "Ні геноциду".
Були затримані, як чоловіки, так і жінки, їх кількість не називається.
В той же час після антимобілізаційних кричалок жінки заходилися водити хороводи і співати пісні, тим самим благословляючи своїх чоловіків на війну, і щоб ті повернулися живими додому.
Видання повідомляло про автобус затриманих і оцінило дії поліції як "агресивні".
Нагадаємо, в РФ можуть примусово мобілізувати українських військовополонених.
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